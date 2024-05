ELULUST Hagi Šein: „Sa ei saa teisiti arvajaid maha lüüa.”

Mis sa arvad seisukohast, et maailm on kohe varsti hulluks minemas?

See on üsna filosoofiline küsimus. Midagi tarka on siin raske öelda. Paraku on maailm nii ehitatud, et ta on täis nurjatuid probleeme. Ehk probleeme, millele ei olegi häid lahendusi. Kogu aeg pakutakse loomulikena näivaid "häid" lahendusi, mis tegelikult on valed või ei toimi. Teisisõnu: me jäämegi eri arvamustele, mingit ühisele seisukohale jõudmist enam ei tule. Kunagi ütles Linnart Mäll ühe targa mõtte: maailmas ilmub päevas umbes 15 000 teadusartiklit, sinu valdkonnas 100, kõiki sa lugeda ei suuda. Tuleb ära oodata artikkel või töö, mis kõik nad kokku võtab ja seda lugeda. Mida ma tahan öelda? Kõike, mis meedias ilmub, ei tasu lugeda või kuulata. Enamik sellest on homme juba prügikastikraam. Tuleb selekteerida välja olulisem, see, mis maailma mõjutama hakkab.