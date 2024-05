Asjade puudus on viinud asjade ülekülluseni

Välise korrastamisega korrastub paratamatult ka meie sisemaailm, enesetunne muutub selgemaks, kergemaks, vabamaks. Küllap on kõik kogenud, kui hea on olla, kui kodu on koristatud, kui on vabanetud üleliigsest, seisma jäänust ning tehtud ruumi värskusele. Väline korrastatus toob hea tunde ka me sisemaailma – need kaks on omavahel vägagi seotud.