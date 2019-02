Erakonnad lubavad seenioritele erakorralist pensionitõusu, üürimajasid ja uuenduslikke hooldekodusid

Millised on teie erakonna plaanid seoses II pensionisambaga?

II pensionisambaga liitumine peaks olema kõigile vabatahtlik, samuti II pensionisambas kogutud raha kasutamise otsustab koguja. Praegune perioodilistele väljamaksete kord kindlustusfirmade kaudu peab muutuma.

Reformierakond: muudame rahvapensioni tingimusi neile, kes ei saanud piisavalt töötada, et pensionieaks säästa

Reformierakonna seisukohti tutvustas Urve Tiidus. FOTO: PEETER LANGOVITS / PEETER LANGOVITS

Miks peaks pensionieas inimene oma hääle märtsikuistel riigikogu valimistel andma just teie erakonna poolt?

On mitu väga head põhjust. Esitan mõned neist. Pensionäridele ja pensionile siirdujatele on kindlasti oluline, kui palju nende sissetulekud lähiaastatel kasvavad. Reformierakond tahab tõsta vanaduspensione nelja aasta jooksul 200 euro võrra. Samuti suurendada üksikpensionäride toetust, mis praktiliselt tähendab 13. kuupensionit lisaks. Kindlasti seisame selle eest, et keskmine pension jääb tulumaksuvabaks.

Ühtlasi tahab meie erakond muuta rahvapensioni tingimusi neile, kes ei saanud piisavalt pikalt töötada ja pensionieaks säästa. Nende seas on näiteks paljulapselised vanemad.

Töötamine pensionieas on järjest sagedasem. Ühiskond vajab hädasti küpses eas inimesi tööturule ning lisateenistus on abiks ka pensionärile. Maksupoliitika ei tohi seda olukorda ära kasutada ning tööl käivaid pensionäre topeltmaksustada nagu praegu. Reformierakond soovib muuta maksusüsteemi, et see ei karistaks küpses eas töötamist. Mõistlik on muuta ka seadusi, et tööandja saaks palgata pensioniealisi osalise või paindliku tööajaga. See on valimisprogrammis konkreetselt esile toodud.

Vanusest hoolimata on tähtis, et riigis toimib kiire ja kvaliteetne arstiabi kõigile abivajajatele. Üks oluline muutus, mida plaanime, on patsiendi õigus vabalt valida raviteenuse pakkujate vahel. Aastad teevad oma töö kõigiga, seepärast on ülimalt oluline, et tugisüsteemid keerulisematel eluperioodidel oleksid lihtsasti kättesaadavad ja selle nimel teeksid senisest paremat koostööd omavalitsus, riik, kogukond ja pere.

On ütlematagi selge, et pensionieas inimesed on osa kogu ühiskonnast. Eestis väga kaalukas osa. Neil on pered, lähedaste inimeste ring, noorema põlvkonna esindajad, kelle kõigi käekäik sõltub sellest, kuidas Eesti elu üldiselt edeneb. Rikkust ja lisandväärtust luuakse ju ettevõtluses. Seda eesmärki teenivad haridus ja teadus ning soodustavad arusaadav ning konkurentsivõimeline maksusüsteem. Muidugi haridus!