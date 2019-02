Päeva- ja nädalahoiuteenuse saajate ring laieneb

Eesti Psühhiaatrite Selts on ministeeriumile esitanud seisukoha, et inimese erihoolekandeteenuse vajaduse ja kestuse üle võiks otsustada sotsiaalvaldkonna spetsialist, mitte psühhiaater.

„Praegu kehtib olukord, kus inimene peab toimetulekuks vajaliku abi saamiseks minema alustuseks psühhiaatri juurde. See on inimese jaoks ajakulu ja psühhiaatri jaoks lisakoormus. Selle ülesande andmine sotsiaalkindlustusametile vähendab psühhiaatrite koormust ja inimesel on võimalik kiiremini vajalikule teenusele saada,“ lisas minister.