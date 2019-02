Tartu Ülikooli Kliinikumi vestlusringides kõneldakse kiiritus- ja keemiaravist

Kell 15–16 toimub vestlusring „Mis on kiiritusravi ja kuidas seda tehakse?“, kus räägitakse kiiritusravi protseduuridest ning sellest, mida on patsientidel ravi ajal oluline teada ja järgida. Selgitatakse, millised on kiiritusravi enamlevinud kõrvaltoimed ja kuidas nendega toime tulla. Vestlusringi viivad läbi kliinikumi radioloogiatehnikud.