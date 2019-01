Suhkruasendajad ei aita kaalu langetada

Neist selgus, et ülekaaluliste ja rasvunud inimeste kehakaal vähenes keskmiselt kaks kilogrammi. Samas ei aidanud suhkruasendajad neid, kes soovisid ise sihilikult kaalus alla võtta. See viitab, et kaalus alla võtmiseks ainuüksi suhkru asemel nende asendajate kasutamisest ei piisa. Oluline on veel üldine kaloraaž ja toidusedeli mitmekesisus.