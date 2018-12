EMO juht: "Pühadeaegset südame sündroomi tekitab alkohol"

„EMO on valmis erakorralist abi andma 24/7, aga igaks juhuks pöördumine ei ole vajalik. Soovitan pigem pakkuda eakale emotsionaalset tuge, mitte tuua EMO-sse. Kui on mingi tervisemure, soovitan pöörduda esmalt perearstile või helistada perearsti telefoniliinile. Kutsun üles veetma pühasid koos oma eaka lähedasega, mitte teda EMO-sse transportima. Vanainimesel on lähedastega palju mõnusam olla pühade ajal kodus kui EMOs järjekorras istuda,“ räägib doktor Põlluveer.