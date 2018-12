Korteriühistud ei poolda kohustuslikku pakendite kogumist

"Küsitlus andis kinnitust juba varasematele signaalidele, mida liikmetelt saanud oleme. 60 protsenti küsitlusele vastanuist jäi seisukohale, et see võiks olla vabatahtlik ning muutusega olid nõus enamjaolt need ühistud, kes juba praegu vabatahtlikult oma maja juures ka pakendijäätmeid koguvad," selgitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.