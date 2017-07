Haljalas sai ümber 77 aastat kestnud õpetamise epohh

Kas ja kuidas saab üks õpetaja aru, et on aeg lahkuda?

SS: Minu märk oli väga selge – ma olen viimase lennu õpetaja ja klassijuhataja. Sa pead oskama õigel ajal ära minna. Kui seda kooli hakati kolm aastat tagasi kinni panema, vot siis ma juba mõtlesin: selge, keskkool lõpetab, lõpetan ka mina. Minu elutöö on olnud 33 aastat Haljala gümnaasiumis, sealhulgas neli klassijuhatamist. Mulle küll pakuti veel, aga ei – algus ja lõpp peavad olema ilusad.

IM: Minu staažiks kujunes 44 aastat. Ma lubasin oma äsja lõpetanud 9. klassile, et kõige ilusam tee minna on koos nendega lõpetada. Inimene peab aru saama, millal on tema aeg lõpetada. Ja mitte mingisugusest kurvastusest, pettumusest või kibestumusest – ma lihtsalt tunnen, et praegu on õige aeg, ja seda ilma igasuguse tagamõtteta.

Mida kavatsete nüüd vaba ajaga peale hakata?

SS: Tahaksin nautida pensionäripõlve. Minu elus on kogu aeg olnud nii, et kell kaheksa hakkab ja kell kolm lõpeb, ja nii esmaspäevast reedeni. Kui palju veel? Tahan olla vanaema oma lastelastele, aga minu esimene ülesanne on õppida ujuma. Ma olen vist ainukene inimene universumis, kes seda veel teha ei oska. Lähen kohe Aqvasse ja hakkan pihta. Aga üks õpilane ütles, et Kundas on parem – nüüd ma ei suudagi otsustada, aga ujuma ma õpin.

IM: Soovin nautida seda ilusat põlve, mis mul on jäänud just nimelt selle tervise juures, nagu mul praegu on. Pärast võibolla seda tervist ja energiat enam polegi. Minu hobiks on sisetegemised, lugemine, kevaditi aiatööd. Viimastel aastatel olen saanud neile rohkem pühenduda, kuid nüüd on uus etapp, kus saan neid tegevusi harrastada veel tihedamini. Ja kui on reisile minek, siis saan minna nii, et süda ei jää valutama selle pärast, mis siin Haljalas parajasti toimub.

Kas gümnaasiumi oleks saanud säilitada?

SS: Ma tunnen, et olen üks väheseid, kellel on olnud kurb meel selle [gümnaasiumi sulgemise] üle. Mulle on alati tundunud, et Haljala gümnaasium on olnud tegija. Kui palju asju on meil tehtud oma koolis, mis hiljem üle Eesti kavva võeti, milliseid jõulupidusid on klassid organiseerinud! See oli kompaktne kool koos keskkooliga. Minu jaoks on kurb see, et asi on ainult rahas.

IM: Mitte midagi meil teha ei olnud. Keskkool on meil olnud väga ilus ja kõik, aga võibolla ongi meil praeguses haridussüsteemis tarvis 9. klassi õpilasi välja tuua nende mugavustsoonist. Nad peavad astuma olelusvõitlusesse varem. Keskkoolina jätkata oleks olnud tore, aga kui see on niimoodi ülaltpoolt programmeeritud, siis nii olgu.

Kas on midagi, mida te tahaksite kõikidele praegustele lastevanematele ja õpilastele südamele panna?