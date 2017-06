Sõidukaardid lõid bussijaama kihama

“Ma ei tea sõidukaartidest mitte midagi. Kuulsin oma naabri käest, et pensionäridel on vaja sellist sinist kaarti. Siin on igavene aplaava, kuna keegi ei tea, kuidas see asi käib,” muigas Jüri Põldma, kes bussisõidu asemel eelistab jalutada. Imevidin äratas Põldmas siiski huvi ja tuli kohapeale uurima. Põldma tõdes, vaadates lilledega kaunistatud sinist kaarti küsiva näoga, et ega ta eriti targemaks küll saanud.

Põldma leidis, et eks igasugune uus asi tekita algul segadust ja vaja harjumist. “Kõigepealt tehakse palju vigu, enne kui asjale pihta saadakse,” teadis ta, lisades, et tema arvates käibki kogu elu katse- ja eksitusmeetodil.

“Asi on lihtsam, kui inimesed eeldavad. Neile tundub, et nad peavad teadma kogu infot, kuid tegelikult on vaja tutvuda vaid sellega, mis neid puudutab,” seletas Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk. Süsteem on nüüd palju loogilisem: kui varem oli vaja osata kuupiletilt välja lugeda selle kehtivusaeg, näitab bussis validaator kohe, mis kuupäevani piletiga sõita tohib.

Kärpuki sõnutsi olid eelmistel päevadel bussijaamas veel pikemad järjekorrad kui eile ja arvatavasti esimestel päevadel, mil sõidukaardid käiku lähevad, möll ei rauge. Praegu on väljastatud üle 4000 kaardi.