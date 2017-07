Võllanali või võllatõsi

Loodi kuivati maakivist hooned, kus toimetab Rakvere teatri “Viimane võllamees”, mõjuvad majesteetlikult ja natuke mahajäetult. Missugused olid need aastal 1965, kui Inglismaal kaotati surmanuhtlus?

Sumedatel suveõhtutel on need nüüd osake ajastust, mil poomisega tehti lõpparve, aga köie vari polnud veel seinalt kadunud. Ega inimeste mõtetest. Kas oled surmanuhtluse poolt või vastu, küsitakse enne, kui etendusele jõuda.

Näitusel, mis kajastab hukkajate ja hukatute lugusid, saab oma seisukohta väljendada, tõmmates kriidiga kriipsu. Saab süüdata küünla süütult hukatute mälestuseks. Nii ollaksegi juba lavastuse sees.

Kas hukatav on süüdi või süütu? Karm stseen, kus külvatakse esimesed musta huumori seemned, võtab vaatajad üsna vagaseks. Indrek Apinise James Hennessy klammerduva meeleheite puhul pole kahtlust, et mäng ei käi elu, vaid üksnes surma peale.

Lavastuse kunstnik Teet Suur on oskuslikult ära kasutanud ehitise eri faktuure ja loonud lavaruumi, kus kahel mängutasandil mõne liigutusega teiseneb kiiresti aeg ja ruum. Õue avanev uks ning sellest kumav tõeline päevavalgus rõhutavad siin-ja-praegu-illusiooni. Piret Mildebergi kostüümid loovad kuuekümnendate aastate glamuuri.

Raivo E. Tamme endine võllamees ja tänane kõrtsmik Harry Wade on tõsine, asjalik ja väärikas mees. Igas mõttes teoinimene, kes suhtub soliidse väljapeetusega oma tööülesannetesse nii võllamehe kui ka baaripidajana. See on tema töö ja jutul lõpp. Vaielda ega kõhelda pole põhjust.

Kas Harry Wade oli nii hea ja ametiau kõrgelt hindav timukas, nagu ta iga hinna eest üritab näidata? Enesekindlus ja -imetlus võivad kikilipsustatud võllamehe kõri üsna kergesti kinni nöörida.

Reporteril (Margus Grosnõi) tasub vaid pisut takka õhutada ja jätta ülejäänu edevuse hooleks. Kõrvaltvaatajale pole sel väljapinnitud numbril, mille ajakirjanik loeb ilmselt oma töösaavutuste hulka, sisulist tähendust. Küll aga asjaosalistele, kahele rivaalist timukale.

Kuigi Raivo E. Tamme näitlejabiograafias on rolle, millel kokkupuutepunkte Harry Wade’i ühe või teise küljega, jäävad need Loodi kuivati ukse taha. Raivo E. Tamme talent ei vaja enesekordusi, temast on küpsenud mitmekülgne meister, kellel koomikupoole kõrval hulk vääriliselt ava(sta)mata traagilisi registreid.

Toomas Suumani Albert Pierrepoint kõigutab stoilise rahuga seniste tõdede ja Wade’i kuvandi alustalasid. Poolde selga ulatuvatest hallidest juustest saab ühel hetkel tõe ja vale mõõdupuu. Väärikusel ja väärikusel lihtsalt on vahe.

Velvo Väli teeb võllamehe saamatu abilise ja püüdliku intrigandi Syd Armfieldina taas jumeka karakterrolli. Kompleksides kõrendeid on toonud hooajad talle mängida omajagu ning Väli vorminud igast isikupärase tegelase.

Tarvo Sõmer kasutab kammitsetud värvigammat nii väliselt kui ka mänguliselt.

Pubi leti kõrval posti varjus baaripukil kügelev ning sellega ühte sulav inspektor Fry võinuks vabalt olla salapolitseinik, sest märkamatuks jäämise trikk on tal käpas.

Baari stammkundede kolmikus täidab igaüks oma elu- ja lavarolli. Charliel (Tarmo Tagamets) kui nürivõitu pliiatsil on teiste öeldu kordaja ning poolkurdile Arthurile vahendaja roll. Arthuri (Eduard Salmistu) süüdimatult otsekohesed sutsakad tiksutavad loosse absurdirütmi.