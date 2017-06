7 nõuannet abivahendiga reisijale

Abivahendite müügi ja üürimisega tegeleva Invaru klienditeeninduse valdkonna juht Kadri Tiido toob välja, et nagu igal aastal, on ka tänavu suve alguses tõusnud huvi nii tugiraamide kui ka ratastoolide üürimise vastu. “Soojad suveilmad soosivad igati abivahendiga kodust väljaspool liikumist - olgu see siis näiteks suvereis või väljasõit kontserdile. Kui vajalikku abivahendit endal ei ole ja seda oleks vaja vaid ajutiseks kasutamiseks, on üürimine hea lahendus,” selgitas Tiido.

Samas ei tohiks unustada, et nii nagu auto puhul, tuleks ka pikemas kasutuses olnud abivahendid enne suuremat väljasõitu tehniliselt üle kontrollida ja väljasõiduks ette valmistada. “Lisaks turvalisuse tagamisele ennetab abivahendi kontrollimine ka võimalikke probleeme välismaal: näiteks võib kodust eemal abivahendile sobiva varuosa leidmine olla üsna keeruline ja ebamugav ning sageli ka kulukas," paneb Tiido abivahendi kasutajatele ja nende lähedastele südamele.

Toome välja olulisimad nõuanded suviseks väljasõiduks.

1. Kontrolli ratastooli ja tugiraami rattaid ning pidureid

Ratastooliga või tugiraamiga reisijatel soovitab Tiido kindlasti enne reisi või matka ratastooli rehvide õhurõhk ja pidurite rakendamine üle kontrollida ning teha kindlaks, et rattad sõidaksid otse. “Uues keskkonnas liikudes võivad kaldteed olla oodatust libedamad või manööverdamine keerulisem,” selgitab Tiido, miks on töökorras abivahend äärmiselt oluline.

2. Kargu ja kepi otsikud korda

Samuti tuleks Tiido sõnul karkude ja keppide kasutajatel kontrollida abivahendite kummiotsikuid, mis ei tohiks olla liiga kulunud. “Kulunud otsaga kark või kepp võib libedamal metallpinnal paigast libiseda ja nii võib inimene lihtsasti kukkuda. Selle ennetamiseks tasub kulunud kargu- ja kepiotsikud kindlasti enne pikemat retke välja vahetada,” selgitab Tiido ja märgib, et värvilised kargud ja kargukummid on suveperioodil tavalistega võrreldes isegi populaarsemad.

3. Üüri reisimiseks ajutine abivahend

Tiido toob välja, et üsna sageli võtavad abivajajad enne pikemat reisi üürile kergema, kompaktsema või täiendava abivahendi. ‘“Suvisel ajal on liikumisabivahendite üürimine päris populaarne, kuna just siis on rohkem väljasõite ja välikontserte” märgib Tiido. Nii küsitakse suveperioodil sageli laenuks kergemaid kokkukäivaid ratastoole, toekamaid käimiskeppe, aga ka multifunktsionaalseid käimisraame istumisaluse ja korviga, et asju käe otsas kaasas kandma ei peaks. “Lisaks on üürimise plusspooleks võimalus vahend hiljem tagasi tuua või sobivama vastu vahetada - nii ei jää see kasutult koju seisma,” märgi Tiido.

4. Tutvu teenuspakkujate võimalustega erivajadustega inimestele

Mitmeid abivahendeid, näiteks ratastoole on võimalik vajadusel ka sihtkohas välja üürida. “Nii lennujaamades, kruiisilaevadel kui ka paljudes hotellides võimalik broneerida endale juba pileteid ostes ratastool ja vajadusel ka ratastooli saatja, et teekond mugavamaks teha,” kirjeldab Tiido. Küll aga paneb ta südamele, et kindlasti tasub uurida erinevate teenuspakkujate võimalusi erivajadustega reisijatele enne reisi ja broneerida vajalikud abivahendid võimalikult varakult.

5. Uuri, kui abivahendi-sõbralik on reisisihtkoht