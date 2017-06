Järvamaa kultuurihiiel täitus 25 aastat

Tähtpäeva auks korraldavad Järva Maavalitus, Järvamaa Omavalitsuste Liit ja Tammsaare muuseum Järvamaa kultuurinõukoja abiga 3. septembril hiies perepäeva, kuhu on koos lähedastega oodatud nii sinna puu istutanud inimesed ning kollektiivid kui ka kõik teised kultuurihuvilised inimesed Järvamaalt ja kaugemalt. Lisaks preemia saanute veelkordsele esiletõstmisele on soov selle üritusega ainulaadsele hiiele laiemat tähelepanu tõmmata.

Kavas on erinevad töötoad, jutuvestmine, kontsert ning kultuuripreemia laureaatide jäädvustamine nende puude juures. Sünnipäevapeo toimkond teeb veel usinasti tööd, et vahva kontserdikava kokku seada ja esinejad ning ürituse täpne kava avalikustatakse hiljem, aga kindel on see, et muuseum on avatud kella 10. alates, töötoad alustavad kell 11 ja kontserdi algusaeg on kell 13.

Kontserdil saab kindlasti näha tantsu, kuulda pillimängu ja laulu, üles astuvad lapsed, noored ja vanemad, sealhulgas loodetavasti ka mõni just selleks puhuks sündinud kooslus, ning kõik esinejad on mõne kultuuripreemia pälvinuga seotud või lausa laureaadid ise.

Kultuurihiis asub Vargamäel Tammsaare-Põhja talu alal. Puid on Järvamaa kultuuripreemiate laureaadid sinna istutanud alates 1992. aastast. 2001. aastal istutasid oma puu ka ettevõtmise algatajad Kalev Aun ja Aivo Prüssel, lisaks on oma puu president Arnold Rüütlil. Praegu kasvab hiies üle 100 puu. (Paide linnaleht)