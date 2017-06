Ruudi-Jaani ratsatalus keerleb kogu elu hobuste ümber

Palju on talus murupinda. Klettenberg märgib, et avaral õuealal on näha vaid viiendik murust ning seda jagub veel ka tallide, tiigi ja imposantse Ruudi-Kati-nimelise maneeži ümber. «Ehkki meil on muru­traktor, kulub niitmisele neli-viis tundi.»

Kolme talli jagu hobuseid

Kaks suurt talli on peremehe sõnutsi ümber ehitatud garaažist ja puidutöökojast. Kokku on seal praegu 30 hobuse ringis.

«See seal on hobuste jalutusmaja,» osutab Gunnar Klettenberg väiksemale plekk-katusega majale. Selles on tema selgitust mööda seadeldis, mis aitab neljal hobusel korraga kõndida. «Siis nad on trenni ajaks rahulikumad ja kuuletuvad paremini.»

Ratsutamisega on tihedalt seotud ka Katri Klettenberg, kes töötab veel osalise koormusega apteegis. Samuti on tuntud ratsutaja Gunnar ja Katri Klettenbergi 27-aastane tütar Kertu ning tasapisi on asunud hobustega treenima 12-aastane Georg. Vaid 21-aastane tütar Grete ei hooli ratsutamisest.

Perel on ratsutamiseks 17 hobust, neist seitse oli hiljuti kaasas Poola võistlustel. Maad on talul 30 hektarit, sealhulgas 17 hektarit karjamaad. Talvehein ja sööt ostetakse sisse.

Õuel olevasse kasvuhoonesse Gunnar Klettenberg oma sõnutsi nina ei pista, seal tegutsevad naine ja äi. «Köögiviljamaa on ka ja kolm vagu kartulit, õnneks ei ole me seda maad suurendanud.»

Veel on õuel maasikapeenar.

Ümberringi on rohkelt põlispuid. Nende keskelt leiab kaks kuju: üks on memme, teine taadi näoga.

«Suured puud kuivasid ja nõnda tuli mõte lasta meistril neist kujud teha. Siis on näha, millised me naisega eakana välja näeme,» kõneleb Klettenberg ning lisab: «Nende tegemine ei olnudki väga lihtne, sest puud olid pommikilde ja okastraati täis.»

Üks puidust kuju on tehtud kaheharulisest puust. See kujutab tütar Kertut ja tema hobust Ulrike R-i.

Kui me Gunnar Klettenbergiga hüvasti jätame ja ma jälgin, kuidas tütar Kertu eemal enda kõrval hobust jalutab, nendin, et Ruudi-Jaani talus käib vist küll kogu elu ja jutt hobuste ümber. «Nii see on,» kostab selle peale peremees. «Teeme kõik selleks, et hobustel hea oleks.»