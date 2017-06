Uuring: iga teine Eesti inimene ei suuda üle nädala telerita elada

Endiselt kasutatakse telereid majapidamistes kõige rohkem traditsioonilise televisiooni vaatamiseks, mida teeb 94 protsenti teleriomanikest. Nii internetisisu kui ka allalaaditud sisu vaatab teleri abil iga viies inimene.

“Võrreldes lätlaste ja leedulastega on eestlane tõeline telerirahvas, kes ei raatsi oma seadmetest naljalt loobuda – 48% ei suuda üle nädala telerita elada, 16% küsitletutest peab teadma, et neil on kogu aeg telerile ligipääs,” kommenteeris Samsung Eesti juht Toomas Tiits. “Võrreldes Läti ja Leeduga on eestlased oluliselt telerilembesem rahvas, kes oskab heast multimeediast lugu pidada.”

Uuringu järgi peab koduste telerite puhul 89% vastanuid kõige tähtsamaks pildikvaliteeti, 81% inimestele on oluline teleri suurus. Ligi kolmveerand ehk 72% eestlastest peab oluliseks ka telerite hinda. Leedukatele on samuti olulisim pildikvaliteet (72% vastanutest), lätlastele on aga kõige olulisem teleri hind (71% vastanutest).

Kõige rohkem soovivad Eesti inimesed vaadata suurtelt ekraanidelt kõrgresolutsioonis pildikvaliteediga filme, mida märkis ära koguni 87% vastanutest. 43% peab oluliseks, et ka spordiülekannete pilt oleks kvaliteetne.

“Tänapäeva tehnoloogiad on suutelised pakkuma erakordselt ilusaid värve ning taasesitama kogu värviruumi, et vaatamiskogemus oleks võimalikult ligilähedane reaalsusele,” ütles Tiits. “Ka 4K-resolutsioonis sisu toodetakse aina rohkem ning see seletab, miks suured ja võimalikult hea pildikvaliteediga telerid on müügihitid nii Eestis kui ka mujal Baltikumis.”

Kaks kolmandikku telerivaatajatest peab kõige ärritavamaks juhtmepuntraid, mis tekivad seadmete, nagu digiboks, ruuter, kõlarid ja kodukinosüsteemid, ühendamisel teleriga. 35% vastajatest leidis, et neid koormab mitme juhtimispuldi kasutus.