Anname kehale kergemat kinnitust

Sel aastal sadas veel maikuus mitmel pool laia lund, mõni naljanina pani suusadki alla ja tundus, et rohi ei hakkagi kasvama. Aga näe, looduse jõud on tohutu ja rohi kasvab jaaniajaks ikka kõrgeks, nagu igal aastal.

Juunikuiste valgete ööde võlu on taas Eestimaa inimesi õue kiskumas. Kui talvisel ajal norisevad paljud 10–11 paiku õhtul juba mõnusalt sooja teki all, on praegusel ajal täiesti normaalne sel ajal veel õues olla, aiakaminasse või lõkkealusele tuli teha ja midagi head-paremat hiliseks õhtuseks suupisteks sussitada.

Jaanilaupäeva õhtul aga võtab üks õige eestlane oma seitse asja ja läheb jaanituld tegema. Paljudele meeldib lõket teha koduaias või suvemajas, mõned püüavad igapäevakeskkonnast kaugemale minna ja eksootilisemaid paiku valida. Kellele meeldib melu, see läheb ühisele jaanitulele sõpradega õlut jooma, kartulikrõpse krõbistama ja tantsu lööma. Kes tahab omaette olla, valib pere või lähemate sõprade seltskonna, teeb tuld ja valmistab toitu, tunneb end muidu mõnusalt. Tavaliselt käib asja juurde ikka ka väike õlu.

Soojemal ajal kergemad söögid

Nüüd, suve hakul on aeg kehale veid kergemat kinnitust anda ja suveaja kõrval ka suvetoidule üle minna. Meie esivanemate suvine toidualud erines talvisest märkimisväärselt. Kui talvel söödi rohkem energiat andvat, suurema rasvasisaldusega toite, siis soojemal ajal olid laual kergemad toidud, palju söödi piimatoite. Läheneva jaanipäeva eel on paslik meenutada, mida sel puhul söödi-joodi. Ühelt poolt suuname nostalgilise pilgu minevikku, teisalt tõdeme, et kindlasti sobib mõni pärandtoit praegugi jaaniajal lauale panna. Traditsiooniliselt on eesti rahva jaanitoidud olnud sõir, manna- ja kohupiimakorbid, kamakäkid, joogiks kama ja õlu.