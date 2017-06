Töökoha vahetus võib anda elule uue suuna

Ka pärast 50. eluaastat ei pea töökoha vahetamist kartma, ütleb Eesti Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang.

Millistes valdkondades võiksid vanemaealised inimesed rakendust leida?

Palju oleneb sellest, kas soovitakse hooajalist või püsivat töökohta. Valdkond, kus on alati töötajaid vaja, eriti suvisel ajal, on klienditeenindus. Lisaks kauplustele vajavad lisatööjõudu vabaõhukohvikud või teised hooajal avatud kohad. Kõik tööandjad meile küll vabadest töökohtadest teada ei anna, kuid meie kaudu saavad infot ka need, kes pole töötuna arvel. Lisaks stendidele on info internetis. Töötukassaga ühendust võttes saab kindlasti soovi korral abi kandideerimisel. Meie abistame kõiki, olgu töötav või töötu, noorem või vanem inimene.

Sugu ega vanust küll töökuulutusse märkida ei tohi, aga kuivõrd tööandjad vihjavad, et eelistavad pigem elukogenud inimest?

Mõned tööandjad tõesti vaatavad lisaks töökogemusele ja haridusele seda, milline on lähtuvalt inimese vanusest tema perekondlik hoolduskohustus. Tööandjad on öelnud, et keskealised ja veidi vanemad inimesed on noortest märksa kohusetundlikumad, neil on töötegemine juba sisse harjunud. Nad on ka palga osas vähem valivad, on valmis töötama kas miinimumpalga või veidi suurema summa eest, samas noored reeglina ootavad palka, mis on kõvasti üle 1000 euro.

Eakamad teavad, mismoodi nad on pidanud viimased 50 aastat eri riigikordade ajal majanduslikes oludes elama ja hakkama saama. Nad kalkuleerivad teisiti. Noored elavad rohkem tänases päevas, homse peale mõtlevad vähem. Rahaga toimetulek on vanematel inimestel paremini sisse harjunud.

Ligi 60aastaste seas on palju neid, kes ongi eluaeg ühel ametikohal töötanud. Kui tihti tuleb uksest sisse neid, kes ütlevad – ma ei taha enam seda tööd teha. Tahan teha midagi täiesti teist.

Tänapäeva tööturg ongi muutunud. Kui kümneid aastaid tagasi anti 40–50 aastat samal kohal töötanud inimestele autasu, siis nüüd käib aktiivne töökohtade vahetamine. Need, kes on üle keskea, pole ehk selle tempoga harjunud, aga ikka tuleb ette, et nad ei taha enam praegust tööd teha. Sageli nad tulevadki meie juurde ja peamiselt on neil kaks probleemi. Esiteks, mis on see, mida nad üldse võiksid edasi teha, ja teiseks, kuidas seda teha. Muretsema nad ei pea, sest töötukassal on teenused nende aitamiseks olemas.

Mida edasi teha, võib selgeks saada karjäärinõustamisel. See pole ainult noortele. Sinna võib tulla igas vanuses, ka 50+ ja 60+. Kõige vanem on meil olnud 72aastane kõrgharidusega pensionär, kes tuli meie kaudu tööd otsima. Vanaduspensioniealisel on õigus saada uue ameti õppimiseks töötukassa kaudu koolitusi. See härra kasutaski seda võimalust.

Karjäärinõustamisele tulles ei ole vanuse ega praeguse töövaldkonna osas mingeid nõudmisi. Ei pea olema töötu ega töötuna arvel. Inimene võib olla kodune või käia tööl. Tuleb lihtsalt karjäärinõustajaga aeg kokku leppida ja konsultatsioonile tulla. Toimub see siis ühel, kahel või kolmel korral, on individuaalne. Teenus on tasuta.

Kui karjäärinõustaja juures on selgeks saanud, mis valdkonnaga inimene võiks edaspidi tegeleda, võib hakata mõtlema, kuidas uue töökohani jõuda. Selleks on vaja koostada CV (Curriculum Vitae, ladina keeles elukäik), kus on kirjas oskused, töökogemus, täiendkoolitused ja haridus.

CV koostamisel on abiks karjääriinfospetsialist. Tema aitab valikut teha, millistele töökohtadele kandideerida. Kui on vaja kogemusi ja oskusi tulevase töökohaga vastavusse viia, siis aitab ta leida sobivad koolitused.