Uuest kohvikust saab 29-aastase traditsiooniga tuuletaskuid

«Retseptid on samad, mis olid 1988. aastal, tehnoloogia on pisut muutunud,» lausus Ilves.

Ta rääkis, et tema pagarikojas kasutatakse mune ja kohupiima samamoodi nagu kaheksakümnendate lõpuski. Napoleoni kook tehakse nagu teisedki pagaritooted kõik algusest peale ise valmis ja sellest, et keedukreemi võiks valmistada pulbrist, ei taha Ilves midagi kuulda. «Pastöriseeritud munamass ei ole seesama, sellega ei saa teha tuuletaskuid, mis samamoodi kuju hoiaksid,» leidis ta.

Oma karjääri algul Mulgi Keldris lahtisi pirukaid ja tuuletaskuid müünud Ilves meenutas, et tol ajal tuli jahu saamiseks sovhoosist nisu osta ja viia see veskisse jahvatamisele. Mulgi Keldri aegadel müüdi 400-500 tuuletaskut päevas.

«Ukse juurde panime laua üles, sest nii paljud tahtsid osta. Nüüd tuleb kliente sisse meelitada,» rääkis Ilves. «Ma arvan, et sellest ajast ongi inimestel maitse suus ja seetõttu nad ikka ja jälle tagasi tulevadki.»

Kogu tooraine, mis võimalik, ostab Ilves kodumaise. Liha pirukatesse tuleb näiteks Rakverest. «Jääke ei jää meil ka. Kui näiteks pannilt miski maha kukub, läheb see kanadele.»

Kui õhtul pärast müüki peaks saiakesi ja kooke üle jääma, viib Ilves need Pärsti või Viiratsi hooldekodusse või suurperedele. «Ma olen ise ju maapoiss, ma ei salli toidu raiskamist. Näiteks koolitustel on mul halb vaadata, kuidas suurtes kogustes korralikku toitu ära visatakse, kui toode tuleb näiteks mingi väikse defektiga.»

Aadressil Posti tänav 2 asuv maja, kus pagariäri tegutseb, on pika ajalooga. Renoveerimistööde ajal leidis Ilves puulaua, millel oli kiri «Meister Mats Muram ja töömehed» ning juures aastaarv 1889 ja teiste meistrimeeste nimed. Maja nurgakivi, mis on jäetud kohvikus nähtavale, annab tunnistust, et hoonet hakati ehitama 1888. aastal.

«Ma võtan seda hea märgina. Mina alustasin pagariäris ju 1988. aastal – sada aastat hiljem. Pealegi kui need kaheksad külili lükata, tähistavad need lõpmatust. Keegi ilmselt tahab, et siin jätkuks töö,» arutles Ilves, kes peab end Viljandi patrioodiks.

Põhikasum tuleb tänu püsiklientidele. «Umbes 65 protsenti on püsikliendid, kelle puhul müüjad juba teavad, mida neile kotti panna,» lausus Ilves varasema pagaritoodete müügi kogemuse põhjal.

Ta nentis, et suuri ootusi ta ärile ei pane ja suurt turuosa ei ürita endale hammustada. «Konkurents on tihe, aga põhiline on see, et saame püsiklientidele värskeid pagaritooteid pakkuda.»

Ilves lisas heatujuliselt, et inimesed tahavadki värsket toodangut, mis ei ole mööda Eestit pikalt ringi reisinud. Mulgi Pagari toodang tuleb letile paari meetri kauguselt pagarikojast, kus töö algab hommikul kell 5.