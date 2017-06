Lossimägede veerel saab lammastega tõtt vaadata

«Loomulikult oli see puhas juhus,» ütles Viljandi linnapea Ando Kiviberg ja puhkes naerma Sakala küsimuse peale, kuidas läks nii, et lambaid on täpselt sama palju kui linnavolikogu liikmeid.

Idüll ja romantika

Kevadel pügatud Eesti valgepealist tõugu lambad tunnevad end uues kohas hästi. Mäenõlvale püstitatud aedikusse jäävad nad suve lõpuni.

«Minu üllatuseks on nad siin juba nii hästi kohanenud, et ronisid eile isegi üsna üles valge aiani välja, nuusutasid korraks ja läksid tagasi,» rääkis lammaste omaniku Imre Michalsky esindaja Gaidur Põldsaar. «Nad on targad loomad. Elektrikarjuse sees on nad olnud ning arvavad, et ka siin on vool sees. Tegelikult siin voolu muidugi ei ole, vooluga tara ei tohi linna paigutada. See on neile tehtud petteks.»

Eraldi varjualust ehitama ei hakata, sest seda tõugu lambad armastavad lageda taeva all uidata ka lumega.

«Neile jagub toiduks kohapealt saadavast rohust – küll seda juba leidub,» ütles Põldsaar. «Nad leiavad puude alt ka piisavalt varju. Ootame nüüd viis-kuus päeva, siis vaatame, kuhu neile söögikohad teha.»

Linnapea hinnangul sobivad lambad lossimägedesse suurepäraselt. «See on rohkem emotsiooniprojekt, et kujundada romantilist miljööd, ja majanduslikku kasu sellest otsida ei tasu. Viljandi on hästi roheline linn ning miks mitte siia lisaelevust ja vaatamisväärsusi juurde anda. Loodetavasti meeldib siin ka lammastele.»

Linnavalitsuse turismiameti juhataja Krista Kull kutsus kõiki üles lambaid hoidma. «Siin on nüüd täielik idüll ja romantika. Olen kindel, et nad hakkavad ka linna külaliste tähelepanu köitma, kohalikest rääkimata.»

Lambad ees, veised taga

Lammaste lossimägedesse toomise ideed on Viljandi muuseumi direktor ja linnavolikogu liige Jaak Pihlak mõlgutanud enam kui kümme aastat.

«Loomade pärast ma ei muretse, nemad saavad siin suurepäraselt hakkama,» rääkis ta. «Pigem on mure inimeste pärast: ehk tahab mõni lambaid väga toitma hakata? Kujutage ette, kui teile pakutaks heina, siis te ei sööks ju seda. Aga miks siis arvatakse, et lammas kommi tahab?»

Lambad ei ole lossimägedes ennenägematu liik. Viljandi muuseumi fotokogus on enam kui saja aasta vanused fotod lammastest Teisel Kirsimäel.

«Kui lambaid kolmapäeva õhtul toodi, käis siit läbi hästi palju inimesi ja nad vaatasid neid, silmad pärani, suure rõõmuga,» oli Pihlak rahul. «Arvata võib, et enamik linnainimesi pole lammast näinud mujal kui telekas. Looma looduses näha on igal juhul väga vahva.»

Esimene aasta on ettevõtmisele omamoodi proovikivi.

«Vaatame, kuidas läheb, ning kui tekib probleeme, saame nendele ka lahendusi otsida,» arvas linnapea. «Aga loodame parimat. No miks ei peakski hästi minema?»

Pihlak avaldas lootust, et kui esimene aasta on edukas, saab ideed edasi arendada.

«Kui inimesed lambaid hoiavad, võiks järgmises etapis järve äärde tuua mägiveised,» tegi ta plaane. «Pärnus nad ragistavad mererannas ja hoiavad seda korras. Miks mitte ka meil? Masinatega sinna niikuinii niitma ei pääse ja visuaalne efekt oleks võimas.»