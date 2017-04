Vanad raamatud ja ajakirjad saab viia Kristiine keskusesse

Kristiine kogumiskast on Uuskasutuskeskusel ja raamatupoel järjekorras juba teine. Oktoobris avati esimene omalaadne raamatute kogumispunkt Solarise Apollos. «Kuna inimeste tagasiside oli positiivne ja kast ka juba mitu korda täis saanud, siis otsustasime pakkuda võimalust oma vanadest asjadest väärikalt loobuda ka oma teistele klientidele,» kommenteeris Kristiinesse laienemist Apollo ostu- ja turundusjuht Eha Pank.

Poodides kogutud vanade raamatute, ajakirjade, plaatide ja mängudega tegeleb edasi Uuskasutuskeskus, kes on üks suurimaid asjade ringlusesse saatjaid Eestis. Uuskasutuskeskuse turundusjuhi Annika Altmäe sõnul on taoliste kogumispunktide avamine kohtades, kus inimesed niikuinii liiguvad, uuskasutuse juurutamiseks väga oluline. «Inimene kipub oma loomuselt olema laisk ja kui asjade ringlusesse saatmine on liiga keeruline, võivad korralikud esemed lihtsalt prügisse sattuda. Raamatutega seda kindlasti ei tohiks juhtuda,» lisas Altmäe.

Uuskasutuskeskus on sotsiaalne ettevõte, kes päästis eelmine aasta prügimäele sattumisest 900 tonni asju. Uuskasutuskeskus kogub puhtad ja kasutuskõlblikud kasutatud asjad kokku ja saadab oma keskuste ning koostööpartnerite kaudu uuesti ringlusesse. Ülejäänud tulu investeeritakse teiste heade mõjusate sotsiaalsete algatuste toetamiseks. Näiteks viimased kaks aastat on 20 000 euroga toetatud sihtasutust Kiusamisvaba Kool.