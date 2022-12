Ihu ja hing ning kõhukas mees

Kuulmislangus on omamoodi „nähtamatu” mure, sest see ei paista ju tingimata välja.

„Ligi pooled Eestis elavad üle 65aastased inimesed kannatavad kuulmislanguse käes. Kuulmislangus mõjutab suurel määral inimese igapäevaelu, ometi ei julgeta sellest isegi pereringis rääkida. Kuulmislangus on omamoodi „nähtamatu” mure, sest see ei paista ju tingimata välja,” ütleb arst-audioloog Pääsu Teder. Portaali www.vaegkuuljad.ee andmetel elab Eestis hinnanguliselt ehk mitteametlikult kuni 200 000 kuulmislangusega inimest. Kuulmislanguse diagnoosi on saanud kümne aasta jooksul 96 363 inimest. Kuuldeaparaadi on saanud viie aasta jooksul umbes 24 500 inimest. Kuulmispuue on määratud 2189 inimesele. Keskmiselt üks inimene kuuest kannatab kuulmislanguse all, kuid 80 protsenti inimestest ei võta siiski midagi ette, märgib ajakirja 60+ detsembrinumbris kuulmiskeskuse Audiale kõrvaarst Carina Truuverk.