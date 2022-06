Koroona läbipõdemine võib põhjustada juuste väljalangemist

Miks Covid-19 põhjustab juuste väljalangemist?

"Tuleb eristada juuste sesoonsest väljalangemist ja juuksekarva loomulikku regeneratsiooni, mil tsükli lõpufaasis langeb juuksekarv välja. Ühe juuksekarva keskmine eluiga on enamasti kuni kuus aastat. Juukse kasvu piiril ja meelekohtades pisut lühem – umbes kaks aastat. Üks juuksejuur suudab kasvatada uue karva umbes 20 korda. Nendest arvudest lähtuvalt võib öelda, et mingist vanusest alates on täiesti loomulik, et juukseid jääb peas veidi vähemaks," nendib juuksur.