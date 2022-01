66 hooldekodu on saanud kõrge vaktsineerituse eest toetust

Toetusmeetme maksumus on kokku 823 728 eurot, millest toetusi on välja makstud 391 497 euro eest. Kokku on toetust saanud 66 hooldekodu, suurim väljamakse hoolekandeasutusele oli ca 41 000 eurot. Toetusi saab taotleda 15. jaanuarini.

„Tõhustusdoosiga on tänaseks vaktsineeritud üle 90% hooldekodude elanikest, kelle puhul on tõhustusdoos immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovituste järgi näidustatud. Neid arve on saatnud ka madalad haigestumiste ja haiglasse sattumise näitajad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

„Vaatamata sellele ei tohi me valvsust kaotada, sest omikroni viirus võib olla eakatele sama ohtlik, kui varasemad ja tuleb olla valmis uue laine tekkeks. Oluline on jätkata tõhustusdooside tegemist ning pingutusi nakkuskollete ennetamiseks ja puhangutega toimetulekuks.“

Iga täielikult vaktsineeritud töötaja kohta on plaanis maksta 120 euro suurust toetust juhul, kui asutuse töötajatest on kahe doosiga vaktsineeritud vähemalt 90 protsenti.

Hooldekodul on võimalik toetussummat 50 kuni 90 protsendi võrra suurendada, kui nad täidavad ka klientide tõhustusdoosiga vaktsineerimise soovitava sihttaseme. Sel juhul on hooldekodul võimalik saada toetust kokku 180 kuni 228 eurot töötaja kohta. Toetuse minimaalne suurus ühe asutuse kohta on 1200 eurot. Toetusmeetme maksumus kokku on 823 728 eurot.

Toetusi saab taotleda 15. jaanuarini.

Toetuse kasutusotstarve jääb toetuse saaja ehk hoolekandeasutuse otsustada vastavalt kohapealsele olukorrale ja vajadustele.

Taotlus tuleb esitada ettenähtud ajavahemiku jooksul asutuse juhi digitaalse allkirjaga sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Esimesel nädalal nakatus 43 hoolekandeasutuse elanikku. Seitse elanikku hospitaliseeriti ning surmajuhtumeid oli kaks, kellest üks oli vaktsineerimata ning teise vaktsineerimiskuur pooleli. Hoolekandeasutuste elanikud moodustasid 0,4% kõigist esimesel nädalal nakatunutest, 3,6% kõigist esimesel nädalal hospitaliseeritutest ning 12,5% kõigist esimese nädala surmajuhtumitest. Kollete arv on madal, kuid lisandus siiski üks uus hooldekodu kolle.