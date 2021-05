Uuring: vanemaealiste põhiprobleemiks on vaesus

Koos Eesti ühiskonna vananemisega on tekkinud vajadus ümber hinnata ja mõtestada 50+ inimestele sobilik sotsiaalne keskkond. Eelkõige puudutab see tööga hõivatust ja ümberõppe võimalusi, kuid ka suhteid ja koostööd olemasolevas kollektiivis.

85 protsenti küsitlusel osalenud 357 esindajast kinnitas, et nende asutus, organisatsioon või ettevõte on seotud oma tegevuses vanemaealistega. Peamiselt kätkeb see tervishoiu, sotsiaaltöö, hariduse ning avaliku haldusega tegelevaid asutusi. Samas tunnistasid 86 protsenti tööandjatest, et tööd pakutakse meelsamini noortele, ja 38 protsenti märkisid, et oluliste otsuste juures vanemaealiste arvamust ei küsita. Tõrjutus tööturul ja piiratud ligipääs infole ning tööandjate suutmatus kohandada töökohti on probleemiks 60-73 protsendil juhtudest.