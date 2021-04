Väsinud südameklapp ja seeniori suhtesaladused

Räpina Aianduskooli õpetaja ja mullaviljakuse asjatundja Sirje Tooding pöörab 60+ veergudel tähelepanu aiamullale, kus hakkab peagi elu kihama. Ta nendib, et taimi kasvatada on lihtne, kui aiamuld on loodusest antud heade omadustega. „Enamikule taimedest sobivad parasniisked, hästi õhustatud ja huumusrikkad mullad. Kogenud aiapidaja teab, kuidas neid mulla omadusi säilitada ja parandada,” märgib Sirje Tooding. Kui on liiga liivased mullad, peab palju rohkem vaeva nägema ja leppima sellega, et hoolimata pingutustest ei kasva taimed nii lopsakad kui aednikul, kellel aias hea lõimisega kerged liivsavimullad. Kuidas kõige parem muld ise kokku segada ja mis on tänuväärne peenravaip, saab teada ajakirja 60+ värskest aprillinumbrist.

Südame- ja veresoonkonnahaigused, mille hulka kuuluvad ka südameklapirikked, on maailmas surmapõhjus number üks. Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemarsti Toomas Hermlini sõnul peaksid kõik kesk- ja vanemaealised laskma oma südametegevust kontrollida, et võimalik haigus aegsasti tuvastada. Dr Toomas Hermlin opereerib 80aastaseid ja vanemaidki. See on kirurgia areng. Aga kateetrikaudseks raviks on ta võtnud patsiente ka vanuses üle 90 aasta. Mida inimene tunneb, kui südameklapp vajab väljavahetamist, kuidas see kateetrikaudne operatsioon täpselt välja näeb ja kas südameklappi saab oma eluviisidega ka poputada, saab lugeda ajakirja 60+ aprillinumbrist.

Raud on inimorganismis tähtis tegija, aga seda vaid hästi seotud kujul. Raud on väga vajalik ja samas kahjutu vaid siis, kui ta on kompleksis vastavate valkude ja ensüümidega. Miks rauavaegus kujuneb, kirjutavad 60+ aprillinumbris meditsiiniteaduste doktor Rando Porosk, meditsiinilise metaboloomika professor Ursel Soomets ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.

Ajakirja 60+ värskes numbris kirjutavad arstiteadlane Mihkel Zilmer ja ajakirjanik Anne Lill tatrast kui taimse toidukraami seas inimorganismile bioväärtuslikkuse tipus olevast toiduainest ja teevad 60+ lugejale tatrapliine.

Huvi korral võib igaüks ise järele proovida, mitmendal katsel õnnestub täiuslik kooreta keedetud muna valmistada, kui eelnev kogemus puudub. Või siis keeta muna täpselt nõutud küpsusastmeni. Peakokad vaidlevad veel tänapäevalgi munade õige keetmisaja üle, kummutades seni klassikalises kulinaarias üldtuntud tõdesid. Kas muna keetmine on ikka imelihtne, küsib 60+ aprillinumbris Sirje Rekkor ja annab lugejale suure hulga huvitavaid retsepte igast ilmakaarest.

Liigesehaigusi on palju ja selle tagajärjed võivad olla tõsised, seetõttu tuleb haigustunnuste püsimisel minna arsti juurde, et teada saada täpne diagnoos ja õige ravi. Iga viies inimene maailmas haigestub liigesehaigusesse. Millist leevendust pakub liigesehädade korral apteek, kirjutab ajakirja 60+ aprillinumbris Südameapteegi proviisor Ave Niidu.

60+ ajakirjast ei puudu ka kolumn ja suur ristsõna. See ootab lahendama.