Kolmapäeval ei saa osta riigipoolse soodustusega abivahendeid

Abivahendite e-teenust on sotsiaalkindlustusamet arendanud alates 2019. aasta septembrist. Tehingute tegemine on piiratud seetõttu, et amet saaks sel päeval ettevõtetelt tehingute info kokku koguda ja need uude süsteemi üle kanda.

„Me mõistame, et see võib tekitada ebamugavusi, kuid palume kõigil abivahendi vajajatel sellele päevale kavandatud ost planeerida mõnele eelnevale või järgnevale päevale,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna äriteenuste nõunik Triin Teresa Veensalu ning lisas, et kui inimestel on selleks päevaks abivahendi müüjaga kokku lepitud nõustava sisuga visiit, siis neid kindlasti ära jätma ei pea.

„Analüüsisime erinevatel päevadel tehtavaid tehinguid ja hinnanguliselt võib sel päeval tahta abivahendi tehingute teha umbes 400-800 klienti,“ rääkis Veensalu.

1. oktoobrist saab sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses näha oma varasemaid ja uusi abivahendi ostu- ja üüritehinguid. Tehingute info abivahendite müüjate ja sotsiaalkindlustusameti vahel muutub reaalajas jälgitavaks. Selleks, et amet saaks 1. oktoobril digisüsteemi esimese etapi kasutusele võtta, tuleb kõik septembrikuu abivahendi tehingud süsteemi sisestada kuu viimasel päeval.

„Paralleelselt jääb esialgu kasutusele ka isikliku abivahendi kaart, nii nagu see on siiani olnud. Teenuseosutaja teeb sissekande abivahendi ostnud inimese abivahendi kaardile ja ka digisüsteemi,“ tutvustas Veensalu peagi inimestele kättesaadava muudatuse esimest etappi.