Vormiroog valmib loomingutuhinas

Vormitoitudes saab kasutada enamikku toiduaineid. Kombinatsioone, kuidas neid omavahel sobitada saab, on tohutult. Vormitoidus saab kasutada kõiki lihasid, hakkliha, suitsuliha ja kõiksugu muid lihtooteid. Kõik kalad alates räimest kuni lõheni sobivad samuti vormitoidu sisse. Muidugi saab neis tarvitada peaaegu kõiki köögivilju, magusates vormitoitudes ka värskeid ja kuivatatud puuvilju ja marju, pähkleid.

Piimatooted, eriti juust, piim ja koor on kindlasti vajalikud. Kasutatakse rasvarikkamat riivitud juustu, viilutatud juustu, aga sobivad ka toorjuustud, mozzarella jne. Munad on väga paljudes vormitoitudes siduva toiduainena asendamatud. Muna on ka siis tarvis, kui soovime teha kohevat kokakunsti kõrgklassi vormirooga – sufleed.