Petturid pakuvad end eakatele appi pensioniraha tooma

"Praegu on pensionite maksmise aeg, mil paljud eakad on harjunud suurema summa sularaha välja võtma. On juhtumeid, et petturid pakuvad ennast vanuritele "appi" pangatoiminguid tegema ja saavad nii enda valdusse inimeste pangakaardi koos PIN-koodidega ja vahel ka juurdepääsu eaka kontole internetipangas," rääkis Pangaliidu infoturbe toimkonna juht Tiit Hallas. "Kahjuks on seejärel juba lihtne konto tühjendada."