Abivahendi saab koju tellida kulleriga

Invaru teenindusjuhi Kadri Tiido sõnul soovib ettevõte lihtsustada eriolukorra ajal igapäevaselt vajaminevate abivahendite kättesaadavust ja kaitsta praegu leviva koroonaviiruse peamist riskigruppi ehk eakaid ja nõrga immuunsüsteemiga inimesi, kes moodustavad valdava osa abivahendikeskuse külastajatest.

“Pakume võimalust tellida kulleriga koju erinevaid uriinipidamatuse ja nahahoolduse abivahendeid riikliku soodustusega, et vähendada sellega abivahendikeskuse külastamise ja viiruse võimaliku leviku võimalusi,” ütles Tiido. Ta palus varuda tellimuse ootajal ka aega ja kannatust, sest üldjuhul ei mahu tellitavad abivahendid pakiautomaati ning kulleritel on järjekord ees.

Abivahendite tellimine koju klienditelefoni või e-kirja teel

Tiido sõnul saab alates tänasest tellida abivahendikeskuse kaudu endale kulleriga koju nii mähkmeid, aluslinasid, fikseerivaid pükse, kateetreid, uriinikotte, ühekordseid söögipõllesid, pesukindaid, niiskeid salvrätte, juustepesumütse kui ka nahahooldustooteid.

Tellimusi saab esitada telefonitsi numbril 605 4180 või e-kirja teel aadressil tellimus@invaru.ee.

E-kirja teel tellides tuleb tellimuses kindlasti ära märkida tellija andmed ja ka abivahendite kasutaja andmed, kui need on erinevad.

Samuti tuleb võimalikult täpselt kirja panna soovitud tooted ja nende kogused.

Tellimused viib abivahendikeskus inimestele koju kätte kõikjal üle Eesti ning selle eest lisandub arvele transporditasu 6 eurot. Telefoni teel saab Tiido sõnul toodete kohta teenindajalt infot küsida ning üheskoos leitakse abivajajale õiged tooted.

Kogused ja soodushind

Tellimusi saavad Invarule esitada kõik soovijad. Riikliku soodustusega tellimine on lihtsam nendel inimestel, kes on juba varem Invarust soodustusega abivahendeid soetanud. “Meil on andmebaasis olemas meie juures käinud inimeste dokumentatsioon ja tellimuste ajalugu.”

“Kui inimene aga ei ole varem meie juures käinud, siis küsib klienditeenindaja riikliku soodustuse võimaldamiseks inimeselt vajalikud andmed. Oluline on meeles pidada, et kulleri vahendusel riikliku soodustusega abivahendeid soetades jääb esialgu täitmata isikliku abivahendi kaart ja ostu teinud inimene peab kindlasti 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist esitama Invaru esinduses isikliku abivahendi kaardi, et teha sissekanne soodustehingu kohta,” rõhutas Tiido.

Ta lisas, et kui isikliku abivahendi kaart jääb 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist esitamata, peab abivahendikeskus paraku hiljem ostu kohta täisarve vormistama.

Täishinnaga saavad abivahendeid tellida kõik soovijad, nii need, kes on juba varem Invarust abivahendi soetanud, kui ka need, kelle andmeid abivahendikeskusel veel ei ole. Lisaks paneb Tiido inimestele südamele, et abivahendeid riikliku soodustusega tellides tuleb tellijal endal veenduda, et tellitav kogus ei ületa talle määratud piirkogust.

Samuti märkis Tiido, et Eestis kehtestatud eriolukorra ajal saab mähkmeid ja sidemeid soetada abivahendikeskusest vaid terve paki kaupa. “Ka pesukindaid, põllesid ja ühekordseid aluslinasid soovitame võimalusel soetada terve paki kaupa. Nii saame kaitsta just neid inimesi, kes kuuluvad riskigruppi ja kelle haigestumise tõenäosus on suurem.”

Üheksa abivahendikeskust üle Eesti teenindavad ka kohapeal

Lisaks kullerteenuse võimalusele teenindavad abivajajaid ka üheksas maakonnas asuvad Invaru abivahendikeskused. Vaid Mustamäel asuv Invaru teenindus on seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega kuni olukorra stabiliseerumiseni suletud. Abivahendite soetamiseks või tagastamiseks pealinnas saab pöörduda Invaru teise teenindusse Tallinnas aadressil Peterburi tee 14a. Kõik teised Invaru esindused üle Eesti on avatud tavapärastel aegadel ning kõigis suuremates tootegruppides jagub abivahendeid.

Abivahendite remont ja transport toimub tavapäraselt, terapeutide-tehnikute külastused on peatatud

Invaru terapeutide-tehnikute meeskond teeb seoses eriolukorraga alates 16. märtsist kaugtööd ning uusi visiite praegu kokku ei lepita, sest suur osa abivajajatest kuulub koroonaviiruse kõrgemasse riskigruppi. Kõik nõustamis- ja kontaktisoovid registreeritakse telefoni või e-posti teel ning lahendatakse hiljem.

Abivahendite remont ja transport toimub aga tavapäraselt ning selleks saab Invaruga ühendust võtta telefoni teel numbril 602 5400, mis töötab esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.00.

“Vabandame muudatustega seotud ebamugavuste pärast ja loodame kõigi mõistvale suhtumisele,” ütles Tiido.