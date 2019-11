Jukud ja Juhanid ehk Kas tulevikus on meil hallipäised "lumehelbekesed"

Kui tugispetsialiste ei jätku ja õpetaja peab tunni jooksul end pidevalt ümber häälestama, et väga erineva suutlikusega noortele neile sobival viisil tarkust jagada, siis tõenäoliselt jääb igaühel midagi saamata.

Kui seejuures veel ühtede erivajadus väljendub pidurdamatus käitumises, siis kuidas õpetada nende eakaaslastele teistega arvestamise vajadust? Kui tänastel noortel jääb saamata rahuldav vastus küsimusele, miks tema võib ja mina ei tohi, siis võib peale kasvav eakate põlvkond olla juba hoopis teise moraali ja kommetega.

Sajandeid edukalt toiminud haridusmasina tükkhaaval lammutamine on jõudmas mingisse nunnutavasse faasi ja see võib jätta suure osa lapsi ilma oskustest püstitada pingutust nõudvaid eesmärke, taluda ebaõnnestumisi, õppida kogemustest jms. Selle üheks tulemuseks võib meil Eestis poole sajandi pärast olla ülehoolitsemisega (sh omavahelise mõõduvõtmise ja eksamite kaotamisega) ära rikutud hallipäiste „lumehelbekeste“ põlvkond.

Kui ikka Jukud ei saa eesmärgi püstitamise ning takistuste ületamise ja ebaõnnestumise kogemust, siis Juhaniks kasvades tuleb need ikkagi läbi teha ja küll siis kuluks ära noorepõlves saadud karastus.

Kuuluvustunne on oluline igas eas

Olen viimase kaheksa aasta jooksul korraldanud Eesti erinevates koolides õpilaste anonüümseid küsitlusi eesmärgiga uurida alkoholi tarvitamise põhjuseid nendevanuste noorte hulgas. Kõikide varasemate koolide (neid kokku 16) koolide puhul tõusis esikohale vajadus leevendada erinevate tegurite poolt tekitatud pingeid, aga sellel kevadel tuli muutus: grupi surve on see, mis sunnib pakutud meelemürke vastu võtma.

Tarvidus kellegi hulka kuuluda on ürgne vajadus igas vanuses inimestel, aga noortel on võimaliku hüljatuse hirm ilmselt suurem. Eakal on juba olemas tema eripärasid aktsepteeriv tutvuskond, tal on kergem jääda iseendaks.

Nüüd maikuus küsitlusele vastanud õpilastega selle tulemusi arutades tundsin muu hulgas huvi, et kuidas teismelised alkoholi kätte saavad? Mitmel korral viidati ühte tuntud poeketti kuuluva kaupluse „sirelipõõsale“: annad raha ja vanahärrad toovad pudeli välja. Tasuks lonks kangemat ja ka mingi omamoodi kambavaimu tunne - oleme nende teismelistega sarnased!

Võiks ju eeldada, et kui noortel on pearõhk edukusel ja eneseteostusel, siis iga küpsema inimese jaoks on esikohal Eesti tulevik (sh laste tervis), aga see pole nii. Me oleme täna oma elutee alustajatega võrreldes mõnes asjas pisut teistsuguste arusaamadega, aga samas oleme isekeskis samuti vägagi erinevad – ka need sirelipõõsa vanahärrad on osa meist. Küpsust ja vastutustunnet küll napib, aga ju nemadki väidaksid, et nooruses oli rohi rohelisem jms.

Igavikku kadunud aastatega seotud nostalgia on samuti midagi sellist, mida tänastel teismelistel olla ei saagi.

Igavikku kadunud aastatega seotud nostalgia on samuti midagi sellist, mida tänastel teismelistel olla ei saagi – kõik on neil alles ees! Tõsi küll, mina ei mäleta, et rohu ja kevadlooduse värskus või sügise värviküllus mind toona väga köitnud oleks – tähelepanu oli muudel säramistel.

Seevastu praegu juba oskan nautida suvelõpu ilu, küpsust, värvikirevust jms. Kuldseid puulehti kokku rehitsedes oli isegi pisut kahju (nagu ennast riisuks!) neid prügimäele saata või komposti panna ja selle tundega leppimiseks jätsin aianurka ühe lehekuhja – et kui siil tahab pesa teha…

Ja jutuks olnud põlvkondade vahelised erinevused – osalt on need paratamatud ja kokkuvõttes on sellest laiemas plaanis ühiskonna arengule ehk isegi kasu olnud!