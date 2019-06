Lambivalgel magamine tõstab naiste kehakaalu

Kuigi seosed on ilmsed, on antud uuringu juures teadlaste hinnangul nõrgaks kohaks asjaolu, et kõik andmed valguse hulga kohta on naiste endi esitatud. Samuti ei võta analüüs arvesse põhjuseid, miks naised valgustatud ruumides magama peavad – nii on neil, kes peavad eluruume jagama mitmete inimestega, raskem kontrollida seda, kui palju valgust nende magamisruumi öösel paistab.