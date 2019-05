Anna nõu ja õpeta, siis elad paremini!

Ameerika Ühendriikides umbes 2500 eaka seas läbi viidud uuring näitas, et 90% neist, kes küsitlusele eelnenud aastal olid andnud nõu sõpradele, perele, naabritele või isegi võõrastele, hindasid oma elukvaliteeti paremaks. Ainult 60% neist, kelle nõuannete vastu huvi ei tuntud, arvas sama.

Uuringu kaasautor Markus Schafer pidas otsest seost rahuolu ja nõuandmisvõimaluse vahel väga huvitavaks. Tema sõnul on paljud 60+ inimesed just pensionile jäänud ja tunnevad nn tühja pesa tunnet. Esimest korda üle kümnete aastate võivad nad tunda end kõrvalejäetuna, sest töö ja perega seotud kohustusi enam pole.

Üllatavalt ei ole need seosed vanused 70+ enam nii selged. Schafer selgitab, et selleks ajaks on inimesed enamasti oma pensionipõlvega kohanenud.