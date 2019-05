Uus haigus jäljendab Alzheimerit

Kahe haiguse sümptomid on sarnased ja mõlemal juhul on patsientidel probleeme mälu, kognitiivsete võimete ja tujuhäiretega, aga LATE areneb märksa aeglasemakt.

Oluline on ka see, et selle haigusega on seotud hoopis teine valk, seega vajatakse tulevikus ka uusi ravimeid, millega seda ravida, sest praegu Alzheimeri raviks kasutatavatel medikamentidel ei ole sellele häirele loodetud mõju.