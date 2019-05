Tartus jagatakse eakatele tasuta tervisenõu

Õe ja ämmaemanda kutsealade esindajad on muuhulgas kogukonna iga liikme heaolu ja tervise säilitamise eestvedajateks. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõu Ave Kõrve-Noorkõivu sõnul on rahvusvaheline õdede ja ämmaemandate päev hea võimalus, et tänada just vanemaealisi nende hindamatu panuse eest ühiskonda.