Erektsiooniravim võib aidata ka südamepuudulikkuse korral

Hiljuti leidis Manchester'i ülikooli teadlaste meeskonda, et ravim Tadalfiil, mida arstid tavaliselt kasutavad erektsioonihäirete raviks, võib ravida ka süstoolset südamepuudulikkust, mille puhul on häiritud südame kontraktsioonivõime.

Lammaste peal läbi viidud uuringu kohta ilmus ajakirjas Scientific Reports ja selle kohaselt paranesid nende tervisenäitajad juba kolme nädalaga. Ravim parandas südamelihase kokkutõmbeid ja taastas pea täielikult selle reageerimisele epinefriinile – just sellele hormoonile mittereageerimine põhjustab hingetuks jäämise tunnet südamepuudulikkuse korral.

Uuringurühma juhtinud professor Andrew Trafford lisas, et on olemas ka vähest infot juba selle kohta, et ka inimestele mõjub ravim samamoodi. Samuti saab seda ennustada epidemoloogiliste uuringute põhjal.