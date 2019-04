Kümme näpunäidet südameprobleemidega treenijale

Südamehagused on enneaegsete surmade üks peamisi põhjuseid. Näiteks on Maailma Terviseoirganisatsioon paigutanud isheemiatõve enneaegsete surmade põhjustajate nimekirja etteotsa. Kehaliselt aktiivsete inimeste haigestumisrisk isheemiatõppe on umbes poole väiksem kui neil, kes liiguvad vähe.