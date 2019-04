Lähedaste hoolduskoormuse vähendamiseks läheb jagamisele 7 miljonit eurot

Taotlusvooru „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” eesmärk on vähendada inimeste hoolduskoormust, soodustada töötamist ja parandada iseseisvat toimetulekut. Taotlusi oodatakse kuni 29. augustini ning välja on võimalik jagada seite miljonit Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha.

Lisandunud uue tegevusena on võimalik projektides pakkuda hoolduskoormusega lähedastele nõustamisi, et hooldamise korral ennast säästa ning lähedasele paremat tuge pakkuda.

„Uudne on sel korral võimalus osutatavaid hoolekandeteenuseid omavahel integreerida. Näiteks saab vajadusel siduda omavahel koduteenuse ja isikliku abistaja teenuse,“ selgitab Luide.

Taotlusi on oodatud Innovesse esitama kohaliku omavalitsuse üksused, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused või juriidilised isikud. Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsus, peab taotleja partnerina kaasama vähemalt need kohalikud omavalitsuse üksused, kelle territooriumil hakatakse teenust osutama.