Alates suvest saavad õed abivahenditõendi väljastamisel abiks olla

Hooldus-põetus ja liikumisabivahenditele spetsialiseerunud abivahendikeskuse Invaru klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri Tiido sõnul külastab abivahendikeskusi igal kuul rohkem kui 10 000 inimest, kes endale sobivaid lahendusi otsivad. Kui seni said abivajajatele vajaliku vahendi jaoks tõendi kirjutada vaid perearstid või eriarstid, siis alates juulist laieneb see võimalus ka õdedele.

“Selleks, et sobiva abivahendi määramise protsessis nii arsti, õe kui ka patsiendi aega kokku hoida ja vältida patsiendi mitmekordseid asjatuid visiite, oleks kindlasti mõistlik koos patsiendiga kohe välja selgitada, kas vaja läheb ühte või mitut abivahendit, ning sõnastada need tõendlile võimalikult täpselt ehk märkida ära vajaliku abivahendi nimetus, kirjeldus või ISO kood,” soovitab Tiido.

“Julgustan ka pereliikmeid oma lähedastele abiks olema ja neid toetama, olgu tegu arstivisiidi või külastusega abivahendikeskuses,” rääkis Tiido ja lisas, et aja kokkuhoiuks ja asjatute sõitude vältimiseks oleks hea koos läbi arutada ka see, millistes keskkondades abivahendit kasutatakse või kas oleks vaja arvestada sellega, et patsiendi tervislik seisund on muutlik. “Näiteks poes käimiseks võib vaja minna rulaatorit, samas kui toas on parem liikuda hoopis harkkepiga,” tõi ta näite.