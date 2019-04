Koosmeele auhinna pälvib Eesti Memento Liit

Avatud Eesti Fond lõi Koosmeele auhinna 1997. aastal eesmärgiga avaldada lugupidamist neile, kes on oma tegevusega aidanud kaasa avatud ühiskonna kujunemisele nii Eestis kui mujal, samuti Eestis elavate inimeste üksteisemõistmisele ja ühise tuleviku-Eesti ehitamisele.

"Vääriliselt talletatud mälestused saavad tuua järgmistele põlvkondadele hingerahu ja panna neid ajaloo kogemusest õppima. Nii vabadus kui inimelu on ühtmoodi haprad ja see teadmine peab püsima rahva ühismälus. Loodame, et enam ei anta võimalust esile kerkida ühelgi inimvaenulikul režiimil, sest nendest puutumata pole jäänud ükski Eesti pere ega laiem suguselts. Aitäh Mementole nende pühendumise ja ajaloosilla ehitamise eest,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.