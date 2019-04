Teadlased: eakate mälu saab elektrilise stimuleerimisega parandada

“Töömälu halvenemise põhjuste mõistmine on vananemisega tegeleva ajuteaduse üks peamisi väljakutseid. Uues töös näitame, et 60.–70. eluaastates on selle üks peamisi põhjuseid kahe närvivõrgustiku lahknemine," sõnas Bostoni Ülikooli ajuteaduste dotsent Robert Reinhart.