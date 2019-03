Silmad kuivavad või kipitavad – kas minna optometristi või silmaarsti juurde?

Optometrist rõhutas, et täiskasvanutel ja vanematel inimestel tuleb lisaks nägemisteravusele kontrollida ka silmarõhku. Selleks on optometristidel igas optikakaupluses spetsiaalne silmarõhu kontrollimise aparaat.

Salakavalaid haiguseid saab ennetada

Silmarõhu tõus ja sellega mitte tegelemine võib märkamatult viia salakavala silmahaiguse tekkeni, mille ravimata jätmise tulemuseks võib jääda pimedaks.

„Glaukoom ehk rohekae on üsna levinud silmahaigus ja selle üks esimesi tunnuseid on silmasisese rõhu tõus, mis hakkab kahjustama nägemisnärvi kiudusid. Rõhk suureneb silmasisese vedeliku ringluse häire tõttu – vedeliku produktsioon, liikumine ja äravool on häiritud. Seejuures halveneb inimese nägemine, kuna rõhk avaldab survet silma nägemisnärvile,“ selgitas Väljari, kes hindas, et silmarõhu kontrollimiseks tasub pöörduda just optometristi juurde, kes saab vajadusel suunata kiiresti silmaarsti juurde.

“Glaukoomi kõige tavapärasemad vormid on avatud nurga ja suletud nurga glaukoom. Glaukoomi sümptomiteks on nägemisväljade ahenemine, mis tähendab seda, et nähtav pilt on normaalsest kitsam. Lisaks hakkab glaukoomi puhul nägemine järk-järgult kaduma või hägustuma,” tõi Väljari esile, nentides, et protsessiga ei kaasne valu ja inimene ise üldjuhul ei tunnegi seda, et ta nägemine muutuks halvemuse poole.

Ägeda suletud nurgaga glaukoomi puhul võib sümptomiks olla äkiline nägemise halvenemine, valu silmas ja näos, sagedamini kahjustatud silma poolel. “Sellise seisundi puhul peab kiiresti tegutsema ja pöörduma viivitamatult silmaarsti poole, muidu on nägemise kadumine jäädav,” toonitas Väljari.