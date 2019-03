Pudelimassaaž aitab seljavalu leevendada

Pane sooja veega täidetud pudel ristluu alla ristipidi ja lama sellel veidi aega. Kui on valus, siis hinga mitu korda sügavalt välja, kujuta ette, et just valusa koha kaudu. Kui vaja, siis oiga ja püüa hoida keha võimalikult lõõgastunult seni, kuni tunned, et pinge on vähenenud. Siis nihuta pudelit ca 2 cm kaupa ülespoole ja korda eelnevat, kuni jõuad kaelani. Hea on korrata vastupidi, nihuta pudelit ülalt alla ristluuni tagasi, ikka umbes kahe sentimeetri kaupa. Kokku võib see võtta umbes tunni.