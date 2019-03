Unekape aitab norskamist ja unehäireid kontrolli all hoida

„Paljudele patsientidele teadaolevalt on ainus uneapnoe ravimeetod hingamisfunktsiooni toetav CPAP raviseade. Samas on teadusuuringud tõestanud, et unekape on sageli sama efektiivne ravimeetod kergema uneapnoe puhul,“ ütles Sakala Unekeskuse unearst Heisl Vaher ning lisas, et kapet kasutades on võimalik ka norskamist vähendada või sootuks kaotada.