Kas seebiooperid halvendavad keskealiste mälu?

Meie mälu halveneb aastate lisandudes vähehaaval niigi, kuid mida rohkem vaadata telekat, seda kiiremini see juhtub.

Samas pole uurijad kindlad, kas mälu kiiret halvenemist põhjustab just telekas ise - võimalik, et mälu halveneb seetõttu, et inimesed istuvad pikalt televiisori ees ja loobuvad muudest mälule kasulikest tegevustest nagu lugemine või trenn.