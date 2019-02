Keskmine vanaduspension kasvas mullu ligi 9 protsenti

2018. aasta neljandas kvartalis oli keskmine vanaduspension 447,2 eurot, võrreldes eelneva kvartaliga kahanes see 0,1 protsenti, kuid aastavõrdluses kasvas 9,3 protsenti.

Selle aasta 1. aprillist kasvavad pensionid ja töövõimetoetuse päevamäär keskmiselt 8,4%, mis tähendab, et näiteks 44-aastase staažiga inimese vanaduspension on 1. aprillist pea 40 eurot kõrgem ehk 483 eurot. Pensioni baasosa on pärast indekseerimist eelnõu kohaselt 191,6 eurot ja aastahinne 6,627 eurot.