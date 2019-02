Tartus hakatakse koolitama jalaravi spetsialiste

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja Anna-Liisa Tamm ütles, et Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kus puudub seni tasemeõppe õppekava ja spetsiifilised koolitusvõimalused jalaravi spetsialistide õpetamiseks.

„Tihtipeale inimesed ei tea, et nad üldse jalaravi vajavad või kelle poole oma probleemiga pöörduda. Mul on hea meel, et Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on loodud kõik tänapäeva võimalused jalaravi spetsialistide koolitamiseks ning inimestel on tulevikus kergem oma muredele lahendus leida,“ märkis Tamm.