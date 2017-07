Mäluhäiretega eakad saavad uue päevakeskuse

Uus keskus hakkab tegutsema Kesklinna sotsiaalkeskuse filiaalina, kus 300-ruutmeetrisele pinnale on kavandatud kaasaegsed tegevus- ja puhkeruumid päevahoiuteenuseks ning tööruumid koduhooldusega tegelevatele sotsiaaltöötajatele.

Uued ruumid tähendavad rohkem võimalusi

«Vajadus niisuguse teenuse osutamise järele on suur ja see kasvab jõudsalt sedamööda, mida pikemaks kujuneb Eesti inimeste eluiga,» tõdes Kesklinna vanem Taavi Pukk. «Senised võimalused mäluhäiretega eakate päevahoiuks meie Liivalaia tänava sotsiaalkeskuses olid väga piiratud, kuid peatselt saame teenust pakkuda avarates ning igati kaasaegsetes ruumides.»

Pukk nentis, et eakate vanemate või vanavanemate hooldamine on paljudes peredes igapäevane tõsiasi: «Keerulisematel juhtudel toob see kaasa olukorra, kus lähedastel pole võimalik täiskoormusega või üldse tööl käia ning nad jäävad tavapärasest elust üha enam kõrvale. See pole aga lähedaste suhtes õiglane ning kurnab nad lõpuks ära. Just selliste perede koorma kergendamiseks ning nende igapäevaelu lihtsustamiseks ongi loodud eakate päevahoiuteenus. See on üks osa väärika vananemise protsessist ning mul on siiralt hea meel, et Kesklinna valitsus saab selle investeeringuga ulatada paljudele peredele abikäe.»

Ehitusfirma lubab oktoobriks valmis saada

Riigihanke võitnud OÜ Vanalinna Ehitus lubab sotsiaalkeskuse filiaali tänavu oktoobriks valmis teha. «Tito Arhitektid OÜ on koostanud korraliku eelprojekti, millest lähtuvalt oleme saanud töödeks paika panna täpse ajagraafiku ja eelarve,» ütles ehitusfirma juhatuse liige Kaidur Karba.

Kesklinna valitsuse poolt läbiviidud riigihanke tulemusel kujunes ehituse maksumuseks üle 185 000 euro (käibemaksuga), koos ruumide sisustamisega kujuneb investeeringu suuruseks ligi 200 000 eurot. Ehitust rahastatakse täies mahus Tallinna linnaeelarvest.

Kogu Eestis on väidetavalt 15 000–17 000 dementset vanurit, kuid nende täpset arvu ei teata, sest dementsus on tugevalt aladiagnoositud. Dementsust esineb 5-8 protsendil üle 65-aastastest ning 30 protsendil üle 90-aastastest.