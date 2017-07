Skulptor ja kunstnik Rafael Arutjunjan avab juubelinäituse «Modern ja plastika»

Näitusel on väljas 12 puidust skulptuuri, 11 maali ja 10 graafilist tööd. Kunstiteoste temaatika on mitmekülgne, kuid eriline roll on religioossetel ja piibellikel motiividel. «Looming ei ole minu jaoks midagi muud kui pihtimus. Pihtimus ja veel kord pihtimus Kõigekõrgemale,» räägib kunstnik.

Ühtlasi esitletakse näitusel ka Rafael Arutjunjani uut raamatut «Üksildase kunstniku visioonid», mis avab tema kui kirjaniku ja poeedi ande ning on illustreeritud meistri uute töödega. Näituse avamisel saab kunstnikuga suhelda ning osta tema albumeid ja raamatuid. Näitus jääb avatuks 18. septembrini ja selle külastamine on tasuta.

Kõrgelt hinnatud kunstnik

Rafael Arutjunjan on Eesti Riikliku Kunstiinstituudi vilistlane, Eesti Kunstnike Liidu liige, rohkearvulistel kollektiivnäitustel osaleja ja kümne personaalnäituse autor. Tema skulptuurid, maalid ja graafilised tööd on saanud kõrge hinnangu kunstiteadlastelt, kolleegidelt ja publikult, samuti välismaa kunstisõpradelt ja kunstikogujatelt. Erinevalt paljudest kujutava kunsti meistritest Rafael Arutjunjan oma kunstiteoseid ei müü ning erakollektsioonide omanike ahvatlevatele pakkumistele vastab ta alati keeldumisega.

Puit on südamelähedane

Erilisel kohal Rafael Arutjunjani loomingus on puuskulptuurid, mille loomise üheks kõige keerukamaks etapiks peab kunstnik lähtematerjali ettevalmistamist. «Korralikult ära kuivatatud ja kõva materjal on vastupidav. See võib olla tamm, saar, pöök, vaher, kask või midagi muud. Mida jämedam on tüvi, seda rohkem on skulptoril võimalusi sellest üht või teist kompositsiooni teha,» ütleb Arutjunjan. Kuigi kunstniku meelispuiduks on punane puu, mis aja jooksul tumeneb, saavutades peaaegu šokolaadivärvi, unistab Arutjunjan juba mõnda aega töötamisest kohalikel laiuskraadidel kasvava puiduga – pärnaga. «Pärnapuit on väga pehme, kergesti töödeldav materjal, mis võrreldes teiste puuliikidega lõheneb märksa harvemini,» räägib ta.

Näitusel on esindatud ka mõned teosed jalakast: «Säilitame elu», «Mälestus leinaajastust», «Raske uni», «Aegade hämarusest», «Murdumatu side» ja «Monoliit». Materjali skulptuuride jaoks sai Rafael Arutjunjan riigimetsast. Rafael Arutjunjani loominguga saab tutvuda tema veebilehel.