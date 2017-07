Filmifestivali rõhk on inimesel

Kõnelema oli palutud Pärnu maavanem Kalev Kaljuste, kel oli hea meel, et filmifestivali traditsioon kestab. “Festival on toonud linnale kuulsust ning arusaama maailmast ja eri kultuuridest,” rääkis Kaljuste.

Seejärel kutsuti lavale žürii liikmed, alustades kõige kaugemast külalisest, Angolast pärit Alzira Assisest. Assist kohtas Mark Soosaar Haagis, kus angolalane, nähes Soosaart kaameraga, palus mehel end filmida. Festivali avamisõhtul avanes külastajatel võimalus kuulata Assise kaunist lauluhäält.

Viieliikmelisse žüriisse kuuluvad veel dokumentalist Riho Västrik, Soome dokumentalist Lasse Naukkarinen, Peterburi dokumentalist Ksenja Ohapkina ja Eesti kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.

Kui eelmisel aastal oli palju autoportreelisi dokumentaalfilme, on tänavu rõhk inimesel, elufilosoofial ja eri kultuuride väärtustel. Vaiko Edur

Festivali avamisel näidati Lasse Naukkarineni filmi “Kunstniku elu”, mis jutustab tema poja Esa loomingulisest lapsepõlvest ja võitis Pärnu filmifestivali suure auhinna aastal 1999. Peale selle sai näha Jouni Hiltuneni 2017. aasta filmiga “Mereretk”.

3.–16. juulini kestev festival kannab alapealkirja “Elamise kunst”. Fookusesse on tõstetud elu kui kunst selle rikkuses ja mitmekülgsuses.

Festivali programmijuhi Vaiko Eduri selgituse järgi sõltub linateoste valik alati dokumentaalfilmi tegijatest. “Kui eelmisel aastal oli palju autoportreelisi dokumentaalfilme, milles kaamera on suunatud tegija enda poole, on tänavu rõhk inimesel, elufilosoofial ja eri kultuuride väärtustel,” avaldas programmijuht. Sellest kasvas Eduri sõnutsi välja festivali teema “Elamise kunst”. Nimelt pööravad tänavused teosed enam tähelepanu valikutele ja küsimustele, millega inimesed silmitsi seisavad. Filmid mõtisklevad selle üle, mida elu pakub ja mida me inimestena üksteisele pakume. Eduri hinnangul leidub 100 filmi hulgas meelepärast igale maitsele.

Sel aastal tehakse festivali programmijuhi jutu järgi tihedat koostööd ETVga. Võistlusfilme saab tänavu ETV kodulehelt juba varem vaadata.

“Rahval on võimalus lemmikfilmi poolt hääletada nagu Eurovisioonil,” ütles Edur ja lisas, et võitja saab eesti rahva auhinna. Selline korraldus annab tema väitel inimestele vabaduse oma aega planeerida ja filmid varem ära vaadata.

Põhiprogramm linastub uue kunsti muuseumis, Sütevaka humanitaargümnaasiumis, Pärnu haiglas ning Manija saarekeskuses ja Tori rahvamajas Pärnumaal. Eesti rahva auhinnale võistleb kuus silmapaistvat dokki.