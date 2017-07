Tartu ülikooli kunstimuuseum paneb esmakordselt välja 200-aastat vana maali G.F. Parrotist

„Maali peeti kadunud kuni 2016.aastani, mil see tänu õnnelikule juhusele jõudis USAst tagasi Eestisse ja kuulub nüüd Tartu ülikoolile. Meil on suur rõõm, et saame äsja restaureeritud maali näitusele välja panna ning selle maali loo erinevaid tahke „lahata“. Näitus avab nii Parroti portree mineviku kui ka maali valmimise, kadumise ja leidmise loo,“ räägib näituse kuraator Ingrid Sahk. Lisaks on väljas ka teised ülikoolile kuuluvad F. G. von Kügelgeni maalitud saksa suurmeeste portreed.

Näituseelamusele annab lisaemotsiooni ka selle asupaik - ajalooline ja põnev vana anatoomikumi rotund, mis igapäevaselt on üksikkülastajatele suletud, kuid kuhu selle näituse raames on kõigil võimalik pääseda.

Näitusega tähistatakse Georg Friedrich Parroti 250. sünniaastapäeva ning sellega kaasnevad suvekuudel ka mitmesugused publikuprogrammid nii suurtele kui väikestele kunstihuvilistele:

29. juulil kell 11 Hullu Teadlase eksperimendihommik „Värvid ja nägemine“

15. august kell 12 „Maali lahkamine. Pigmendiuuringutest ja muust“. Prof dr Hilkka Hiiop tutvustab Parroti portreemaaliga läbiviidud tehnilisi uuringuid ja analüüse

29. august kell 12 „Maali lahkamine. Maalitehnika saladused.“ Kunstnik ja õppejõud Rauno Thomas Moss selgitab, kuidas F. G. von Kügelgeni ajal maaliti ning demonstreerib erinevaid maalietappe.

Lisaks maalinäitusele avab 5.juulist Tartu ülikooli muuseumi peamajas ajaloolises toomkirikus oma uksed G. F. Parroti sünniaastapäeva puhul ka erinäitus elektrist.

Uudistamiseks on väljas üks muuseumi unikaalsemaid kollektsioone - Eesti vanimad elektri katseriistad, mis kuulusid 200 aastat tagasi Parroti füüsikakabinetti. Näitusel on suur rõhk erinevatel käed-külge eksponaatidel, mis aitavad proovimise ja katsetamise kaudu keerulist elektriteemat paremini mõista.

Näitust vanas anatoomikumis saab külastada T-P kell 10-18 ning see jääb avatuks 3.septembrini 2017.